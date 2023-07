Cade con l'ultraleggero sui boschi nel Veronese: morto

Il pilota di un velivolo ultraleggero è precipitato ed è morto a Ferrara di Monte Baldo (Verona), un comune montano situazione sul versante orientale del monte omonimo.

L'ultraleggero, per cause ancora da accertare, ha perso quota ed è precipitato nella zona del Vajo dell'Orsa, un'area naturalistica frequentata da turisti e amanti del trekking. Sul luogo, impervio, è stato inviato un elicottero del Suem 118, in attesa dell'arrivo dei vigli del fuoco che si occuperanno del recupero della salma e del velivolo. Inviata anche una squadra del soccorso alpino.