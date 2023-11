La dinamica

Come in tanti copioni di violenza sulle donne, o di femminicidi, nel campionario dei ricatti dell'ex c'erano anche le minacce di suicidio. Alla fine di una escalation di messaggi, richieste ossessionanti, e minacce, il ragazzo avrebbe attirato la ex in un appuntamento-trappola, con tre amici appostati nei pressi. Prima avrebbe molestato la ex, poi l'avrebbe colpita con la scarica di un taser, e infine l'avrebbe violentata. Nelle vicinanze c'era anche un'amica della vittima, che, accortasi di quanto stava avvenendo, ha tentato di chiamare al telefono le forze dell'ordine. La violenta reazione dell'aguzzino della 16enne le ha impedito di farlo. È stata percossa a sua volta, e si è trovata le mani del ragazzo strette al collo fin quasi a soffocarla, è riportato nella denuncia. Mentre ciò avveniva, scrive il pm, gli altri tre amici, tra i 20 e i 16 anni d'età, hanno assistito alla brutale aggressione, testimoni "silenti e nullafacenti". Dopo la denuncia di dicembre, la 16enne era stata vittima di una aggressione da parte dell'ex, a giugno 2023. Ora lui e i tre amici rischiano il processo.