Verona, prete gioca 900mila euro dei fedeli alle slot

Ha speso quasi un milione di euro alle slot. Protagonista un ex parroco di San Giovanni Battista di Verona. Il sacerdote ha guidato la parrocchia dal 2007 al 2017, per poi essere trasferito. Con la scusa di aiutare i poveri, negli anni si è fatto prestare 900mila euro, soldi che però non sono mai più tornati. I parrocchiani si sono rivolti al vescovo, che ha promesso un confronto per risolvere la questione.