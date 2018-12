Verona, incendio in palazzina in pieno centro: evacuate 20 famiglie

Venti famiglie sono state evacuate a causa di un incendio che è divampato nelle prime ore del mattino di sabato in una palazzina nel pieno centro di Verona. Venti persone sono state portate in ospedale: le loro condizioni non destano preoccupazione. Le fiamme si sono innescate in un appartamento a piano terra dove vive un'anziana, che è riuscita a uscire prima che l'alloggio venisse invaso dal fumo.