Verona, il concorso truccato da 346mila euro

L’Università di Medicina di Verona ha indetto un bando decisamente fuori dal comune. Sì, perché gli assegni per i dottorati di ricerca si aggirano circa sui 20mila euro annui, mentre questo ne promette 346mila nell’arco di un triennio. Ma il bando, per un dottorato in Patologia Oncologica, ha degli altri tratti sospetti.



Come denunciano "Le Iene", sembra fatto su misura per la vincitrice, la dottoressa Rita Lawlor, irlandese e…laureata in informatica. Cosa c’entra con un dottorato in oncologia? Aldo Scarpa, il professore che ha indetto il bando - ripreso da una telecamera nascosta - spiega che per il concorso c’era un’unica iscritta, i cui requisiti incontravano perfettamente le richieste. Soprattutto le due certificazioni europee sulla privacy, ognuna che portava dieci punti in graduatoria. Molto di più rispetto alla laurea magistrale. Scarpa, raggiunto dalla Iena Monteleone prova a giustificarsi: “Tutti i bandi sono scritti per reclutare la persona voluta, non vedo dove sia il grande problema”.