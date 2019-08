Verona, fermato perché alticcio: lo va a prendere il padre ubriaco

Un normale controllo sulle strade durante la giornata di Ferragosto ha avuto un epilogo tutt'altro che scontato. Un 37enne è stato infatti fermato dalla polizia di Verona e trovato positivo all'etilometro. Per poter rientrare a casa ed evitare che la sua auto venisse sequestrata, l'uomo ha chiamato in soccorso i suoi genitori. Peccato che il padre si sia presentato alla guida della sua vettura in evidente stato di ebbrezza.