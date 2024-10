Verona, auricolare nano nell'orecchio per superare esame della patente: candidato portato in ospedale

Nonostante l'aiuto tecnologico e il suggeritore esterno alla Motorizzazione, il giovane comunque non aveva superato l'esame, avendo sbagliato numerose risposte sulle 30 previste per l'esame. Il 25enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per falso ideologico e materiale e per repressione della falsa attribuzione di lavori altrui per il conseguimento del titolo di guida.