Verona, auto pagate e mai consegnate: rimborsi negati ai clienti

A "Striscia" il caso di un commerciante che incassa in anticipo il denaro per poi sparire



Acquistano un auto, ma non hanno mai ricevuto il mezzo. "Striscia la notizia" denuncia il caso di un commerciante di auto di Verona che non ha consegnato auto già pagate. Al programma di Canale 5 si sono rivolti Giada e il padre che a ottobre di due anni fa avevano deciso di acquistare un'utilitaria: "Avevamo pagato subito una caparra da 500 euro e poi abbiamo speso 14.400 euro - racconta Giada -. Mai avuto la consegna, a un certo punto ci siamo stufati di attendere e abbiamo chiesto l'annullamento del contratto. Lui ci ha restituito la caparra ma il resto dei soldi non l'abbiamo più visto".

La stessa auto è stata venduta a una coppia di coniugi: stesso auto, stesso importo, e stessa mancata consegna. Nel frattempo, il venditore continua a vendere auto: "Puoi versare una caparra di 3-400 euro, puoi fare come il signore di stamattina con un bonifico istantaneo - dice lo stesso venditore a un complice di "Striscia" -. A Quel punto andiamo a intestarti direttamente l'auto. Clienti scontenti? Ovviamente c'è qualcuno che ovviamente si lamenta perché magari manca il triangolo, ma si tratta di stupidate".

I clienti che si sono rivolti a "Striscia la notizia" sono andati direttamente dal commerciate per chiedere spiegazioni, stavolta accompagnati da Moreno Morello. L'inviato del programma di Canale 5 gli chiede se la macchina che sta vendendo è stata riscattata: "L'auto è in fase di riscatto - dice il venditore -. Lo abbiamo spiegato anche al cliente". Per quanto riguarda le macchine non consegnate e i rimborsi mai effettuati: "Chiamatemi la prossima settimana - dice l'uomo ai clienti che hanno chiesto l'aiuto di "Striscia" -. Sentirò l'avvocato per vedere come mai queste pratiche non sono ancora state chiuse".