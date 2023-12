Vergiate (Varese), minaccia di morte l'ex moglie sul posto di lavoro: arrestato

Un 50enne è stato arrestato a Vergiate (Varese) con l'accusa di stalking nei confronti della ex moglie.

L'uomo, di origini straniere ma con cittadinanza italiana, ha seguito la donna sul posto di lavoro insultandola e minacciandola di morte: "Se non torni con me ti ammazzo", le avrebbe detto. La ex moglie ha immediatamente chiamato i carabinieri, intervenuti in pochi minuti, che hanno fermato l'uomo.