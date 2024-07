Vercelli, poliziotto costretto al test per l'omosessualità: risarcito con 12mila euro dal Ministero

È stato risarcito con 12.762 euro dal ministero della Giustizia l'agente di polizia penitenziaria che, all'epoca in cui prestava servizio nel carcere di Vercelli, era stato sottoposto ad accertamenti di carattere psicologico con domande attinenti al suo orientamento sessuale e in particolare a una presunta omosessualità. L'iniziativa arriva dopo la sentenza di condanna del dicastero pronunciata dal Tar del Piemonte e passata in giudicato nelle scorse settimane.