Vercelli, azzannato da un pitbull: morto bimbo di cinque mesi

Un bimbo di cinque mesi è morto azzannato da un pitbull a Palazzolo Vercellese.

Al momento della tragedia il piccolo si trovava in braccio alla nonna. I genitori, proprietari del cane, erano usciti per fare la spesa. Il cane si è scagliato contro il neonato quando quest'ultimo, mettendosi a piangere, era stato preso in braccio dalla nonna, che è stata scaraventata a terra dall'impeto dell'animale.