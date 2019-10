Vercelli, allarme bomba: sgomberato il tribunale

Allarme bomba al tribunale di Vercelli. Per ragioni di sicurezza sono stati fatti evacuare tutti gli uffici del Palazzo di giustizia. Sono in corso le verifiche da parte degli artificieri per la bonifica dell'area; i dipendenti e le persone che in quel momento si trovavano all'interno delle aule si sono riversati nella piazza adiacente. L'attività degli uffici giudiziari potrebbe essere sospesa per tutto il giorno.