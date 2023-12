Verbania, postino in malattia da due anni faceva il barista: arrestato lui e il medico

L'inchiesta

L'indagine è stata ribattezzata "Ricette facili": secondo gli inquirenti, il primo avrebbe prodotto documenti attestanti patologie non vere che il paziente, un dipendente delle Poste, avrebbe utilizzato per non recarsi al lavoro. Nel periodo di assenza dall'impiego, in un lasso di tempo lungo un paio di anni secondo la Procura, l'uomo avrebbe gestito un bar di Verbania, intestato al figlio e frequentato anche dal medico. Le indagini sono partite proprio dalle segnalazioni sulla sua presenza nel locale nonostante lo stato di malattia dichiarato. In casa del postino inoltre, sarebbe stata trovata numerosa corrispondenza non distribuita. La Procura di Verbania, che prosegue le indagini anche per verificare se vi siano ulteriori posizioni sospette, ha chiesto e ottenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari.