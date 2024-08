Verbania, litiga con l'inquilino per l'affitto e lo prende a bastonate: denunciato dai carabinieri

Un uomo di 40 anni ha colpito a bastonate l'inquilino che aveva preso in affitto un appartamento di sua proprietà, in bassa Val d'Ossola, per questioni finanziarie. Il titolare del locale è stato quindi denunciato dai carabinieri di Verbania per lesioni personali aggravate. La lite sarebbe scaturita in seguito a fraintendimenti tra i due sul pagamento di locazione e caparra.