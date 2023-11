Venezia, omicidio nella notte in centro storico: un arresto

La vittima, un 25enne di origine tunisina, è stata raggiunta da un colpo di pistola sparato presumibilmente da un veneziano di 33 anni, che successivamente è stata arrestato dalle forze dell'ordine. L'omicidio è avvenuto in una calle che collega il ponte delle Guglie a campo San Geremia, a poche centinaia di metri dalla stazione di Venezia Santa Lucia.

Il 33enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Ancora da chiarire il movente che avrebbe portato il veneziano a sparare contro lo straniero. I fatti verranno approfonditi nelle indagini degli investigatori, coordinati dal pm Nalin della procura di Venezia.

L'identità della vittima è stata accertata ma non è stata ancora resa nota come anche il nome del presunto omicida che è stato fermato nella notte. Lo sparo, secondo quanto si è appreso, è echeggiato nella calle e ha fatto sobbalzare alcuni residenti che hanno chiamato le forze dell'ordine intervenute quasi subito sul posto, che è stato transennato per permettere i rilievi di rito.