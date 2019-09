Venezia, forte boato crea terrore in Laguna: aereo sfonda il muro del suono

Panico a Venezia , dove, intorno a mezzogiorno, in tutta la Laguna si è udito un boato , talmente forte da far tremare le finestre delle abitazioni. Il rumore è da attribuirsi con ogni probabilità ad un caccia militare che ha sfondato il muro del suono. Il fenomeno si è sentito soprattutto nella zona orientale, fra Cavallino e Treporti, ma numerose segnalazioni sono giunte da tutta la provincia di Venezia e anche da alcune zone del Trevigiano.

Il forte boato, chiamato tecnicamente boom sonico, viene provocato dalla rottura della barriera del suono. Sui social diversi utenti hanno segnalato di aver sentito il rumore, come se si fosse trattato di un'esplosione.



A rinforzare l'ipotesi che sia stato un caccia militare a causare il boato c'è il fatto che, nella stessa zona, erano in corso alcune esercitazioni dell'Aeronautica militare di base a Istrana, nel Trevigiano.



Già in passato, nella Bergamasca, c'erano stati attimi di paura per boom sonici. In quel caso erano sono stati provocati da due Eurofighter dell'Aeronautica, che avevano rotto la barriera del suono per intercettare un aereo di linea francese che aveva compiuto una manovra sospetta.