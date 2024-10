Venezia, Cipriani denuncia il Comune: "Nessun controllo sulla velocità di barche e navi"

"Ci sono state anche vittime per gli incidenti in laguna, ma tutto è andato avanti come prima", ha proseguito Cipriani parlando a vari giornali locali. "Le acque alte peggiorano il quadro, e i marmi in pietra d'Istria delle rive sono diventati verdi e ricoperti dalle alghe. Ho salvato una signora che ci stava camminando sopra con il figlio. Non capiscono, non sanno come è fatta questa città. Fragile e da proteggere".