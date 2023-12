Venezia, pugno di ferro contro gli ambientalisti: maxi multa da 35 mila euro e 28 denunce

I provvedimenti

Per 3 dei manifestanti è stato disposto il daspo di 48 ore e per 5 il foglio di via obbligatorio di 48 mesi, che equivale a un divieto di entrare a Venezia per 4 anni. Alcuni di loro sono studenti dell'Università Ca' Foscari che non potranno quindi accedere all'ateneo. Calandosi dal Ponte di Rialto, gli attivisti di Extinction Rebellion hanno immerso nell'acqua una sostanza comunemente usata come tracciante, la fluoresceina. Oltre all'interruzione di pubblico servizio, agli ambientalisti viene contestata anche la manifestazione non preavvisata e lo sversamento di sostanze pericolose, nonostante alcuni di loro abbiano precisato che il liquido utilizzato "non nuoce ad ambiente, persone e animali e in massimo 48 ore si disperderà". Hanno poi esibito uno striscione che recita "COP 28: Mentre il governo parla, noi appesi a un filo". I membri del movimento internazionale non violento fondato in risposta alla "devastazione ecologica", hanno voluto così "Denunciare l'ennesimo fallimento politico della COP28 e dei governi mondiali nel contrastare la crisi climatica e la sesta estinzione di massa". Atti dimostrativi simili si sono verificati anche a Bologna, Milano e Torino.