Venezia, a 67 anni prende la sesta laurea in 13 anni: la storia di Viviana Pongan

"È stato un viaggio fantastico. Ho conosciuto professori stupendi e conservo un ricordo meraviglioso anche della Baum, la biblioteca di area umanistica, dove mi hanno dato una mano per la bibliografia della tesi. A chi mi ha sempre detto: 'chi te lo fa fare alla tua età', io rispondevo con un 'mi diverto molto'. Non avevo l’onere di laurearmi in vista di un lavoro futuro, l’ho fatto soltanto per un piacere personale, anche se ammetto che ogni volta che ho dovuto sostenere un esame è stato un dramma, a causa dell’ansia". Anni di sacrifici, che Viviana non dimentica. Al lavoro in ufficio univa notti di studio intensivo: "Non dimentico il sonno patito in questi anni studiando di notte. Rientravo dal lavoro alle 20 e rimanevo sui libri anche fino a mezzanotte o l’una, se non oltre, con sveglia alle 5". Il momento più indimenticabile, racconta ancora la donna al Gazzettino, la proclamazione avvenuta a piazza San Marco: "Guardare dal palco il fiume di gente che era presente quel giorno – racconta – mi ha fatto tremare le ginocchia. Qualcosa di irripetibile".