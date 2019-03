Viola il codice della strada per mesi sfuggendo ai controlli, tradito da una foto su Fb: supermulta da 6.250 euro

La polizia locale lo stava cercando da oltre sei mesi per le sue continue violazioni del codice della strada, e in particolare dei limiti di velocità. Ma l'indisciplinato automobilista era riuscito sempre a sfuggire alle forze dell'ordine. Finché una foto postata su Facebook non l'ha tradito: un moldavo di 34 anni, residente a Vicenza, intestatario di una Mercedes e titolare di una società con sede in Cecoslovacchia. Le multe ora gli sono arrivate: 39, per un importo complessivo di 6.250 euro.