Molti automobilisti in transito hanno dato l'allerta, chiamando il 115. A scopo precauzionale è stata chiusa la strada provinciale 500 e molte carreggiate che dal casello della A4 portano al paese vicentino.



L'azienda colpita dal rogo è la "Isello Vernici", in via Orna. Non risultano conseguenze per gli operai o altre persone residenti nell'area. Le fiamme stanno divampando ancora in modo violento.