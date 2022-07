Vicenza, uomo trovato morto alla stazione dei bus: era appena uscito dal carcere

Un uomo è stato trovato morto nella notte all'interno della stazione dei pullman di Vicenza.

Si tratta di Stefano Nocent: era uscito solo martedì dal carcere della città veneta dove aveva scontato una condanna per rapina. Ancora da chiarire le cause della morte. Il corpo di Nocent è stato trovato per terra: presentava una frattura al naso ed escoriazioni agli arti. Nell'immediato non era stato possibile identificarlo perché non aveva documenti.