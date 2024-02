"Non visita le donne", il sindaco di Valdastico in guerra con il nuovo medico di base: "Muro l'ambulatorio"

La difesa del medico

Il medico ha sempre rimandato al mittente le accuse e ora si è difeso spiegando come ci siano "circa una ventina di dichiarazioni scritte, oltre a 200 firme di miei pazienti di Valdastico e Arsiero, che sostengono che sono sempre stato un medico professionale e dal volto umano" e che davo "la mia disponibilità 24 ore su 24, sabato e domenica compresi. Visitavo sia a casa sia in ospedale. Io, ora, sono contento di tornare, ma le dichiarazioni false del sindaco hanno rovinato tutto". Per questo Jamal Basal non ha nessuna intenzione di rifiutare il posto assegnato, che sarà effettivamente operativo dal primo marzo. "In accordo con la direzione sanitaria per i primi quindici giorni di servizio sarò disponibile dal lunedì al venerdì ad Arsiero e nel mentre visiterò a domicilio a Valdastico - ha osservato il medico -. Se dopo queste due settimane non verrà risolto il problema dal Comune vedrò cosa fare, magari cercherò a Valdastico una sede alternativa. Ma ci tengo a ricordare che quell'ambulatorio che ora il sindaco ha chiuso, l'ho ristrutturato con soldi usciti dalle mie tasche, si parla di circa 5mila euro. Ho ancora tutte le fatture. Per venire a Valdastico ho rinunciato a un posto a Roana, dove avrei avuto più pazienti. Qui però ho persone che ormai sono diventate amiche e mi sostengono, per questo ho deciso di tornare ad esercitare in questo paese".