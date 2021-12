Vicenza, No vax padre di 3 figli rifiuta di essere intubato e muore

IPA

Aveva contratto il Covid una quindicina di giorni fa e martedì era arrivato in condizioni disperate all'ospedale di Vicenza. Ma Alessandro Mores, 48enne padre di tre figli, No vax convinto, ha rifiutato di farsi intubare nonostantei medici gli avessero detto che aveva poche possibilità di sopravvivere. E' morto dopo poche ore dall'ingresso in ospedale. A nulla è valso l'appello del figlio maggiore in videochiamata ad accettare le cure.