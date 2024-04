Vicenza, "Perpetua cercasi": l'annuncio di lavoro online dei frati cappuccini

"A.A.A.

Perpetua cercasi". Di questo tenore l'annuncio di lavoro comparso nei giorni scorsi su un portale di domanda/offerta per conto della Fraternità Madonna Dell'Olmo di Thiene (Vicenza). I 9 frati cappuccini del santuario, infatti, senza cuoco perché prossimo alla pensione, avevano aperto le selezioni per "una collaboratrice domestica o un collaboratore domestico, che si occuperà di "cucina, per la preparazione di circa 20 pasti al giorno, pulizia, cura degli spazi, riassetto e altro". Era richiesta esperienza, anche minima. Ma la ricerca è durata poco: posto subito occupato.