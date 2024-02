Verona, 55enne perde la vista: un bimbo le legge i libri via Whatsapp

Sembra un capitolo di "Cuore" di Edmondo De Amicis.

Invece, è una storia vera (e moderna per l'implicazione della tecnologia) che arriva da Verona e che ha come protagonista una 55enne vicentina di nascita, diventata cieca per una grave malattia, e il suo piccolo vicino di casa, Erik, 10 anni, di origine albanese. A unirli la passione per i libri e la letteratura. Così, se una volta era Paola a regalare e leggere volumi al bimbo che ha visto crescere, ora è lui che via Whatsapp le invia i capitoli letti, dal momento che lei non può più farlo. A raccontare per prima questa vicenda dal sapore fiabesco è stata L'Arena.