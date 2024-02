Verona, l'appello di una coppia: "Se non troviamo casa perdiamo i nostri 5 figli, aiutateci"

L'appello

La casa in realtà ce l'hanno ancora, un appartamento in una palazzina a Malcesine, sul lago di Garda, dove abita anche il padre di Gabriele: ma proprio per dissidi insanabili, la famiglia è stato invitata a lasciare al più presto l'alloggio. "Non ci vuole più, le forze dell'ordine ci dicono che essendo la casa di sua proprietà è nel suo diritto mandarci via da qui, ma noi dove andiamo da un giorno all'altro? Sono giorni che cerchiamo casa ovunque, stiamo chiedendo da Verona a Venezia, da Rovereto a Trento, non troviamo nulla e noi rischiamo di essere strappati dai nostri figli che continuano a piangere. Lavoriamo entrambi, non creiamo alcun problema e non chiediamo nulla gratis, l'affitto lo paghiamo senza problemi, ci basterebbe anche una sistemazione temporanea che ci darebbe modo nel frattempo di trovarne una definitiva. Dateci un aiuto", hanno aggiunto.