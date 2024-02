Verona, 14enne salva un uomo praticando la manovra di Heimlich: "L'ho visto fare in una serie tv"

Il colera: che cos'è, come si trasmette, come si cura

Domenica in provincia di Verona, un giovane di 14 anni ha salvato la vita a un uomo praticando la manovra di Heimlich (ecco chi era il medico che la inventò).

Quando ha visto quella persona stesa a terra, ha pensato alla manovra salvavita vista la sera prima in una serie tv ed è intervenuto. "Era il giorno del mio compleanno, ma ero a casa in punizione, perché non mi ero comportato tanto bene con i miei genitori - dice lo studente 14enne in un'intervista -. Meno male, mi viene da dire adesso". La prognosi per l'uomo resta riservata "ma, senza il mio intervento, i medici mi hanno detto che sarebbe morto", aggiunge il ragazzo che ripercorre le tappe della vicenda.