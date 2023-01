Venezia, sale sul bus con coltello e minaccia i passeggeri: autista-eroe finge guasto e lo fa arrestare

"Zia sono qui, l'autobus ha dei problemi": una frase innocua, una banale comunicazione al telefono dietro la quale si nascondono però parole in codice concordate per spiegare la necessità di salvare un intero pullman di viaggiatori da un uomo che minacciava tutti con un coltello cantando ad alta voce una specie di mantra.

Giuseppe Mazzone, 35 anni, originario di Trani, in Puglia, per cinque anni autista nell'azienda di trasporto milanese Atac prima di approdare un anno fa a Venezia in Actv, quella frase l'aveva imparata nel corso che l'azienda pubblica dei bus lagunari insegna per permettere a ogni dipendente di intervenire in caso di emergenza. E l'ha messa in pratica senza esitazione, permettendo alla polizia di arrivare in pochi minuti e di bloccare l'uomo, salvando chi era a bordo. I complimenti del sindaco di Venezia Brunaro e del presidente della Regione Veneto Zaia.