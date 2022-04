Venezia, influencer australiana accusa i ristoratori di sessismo: "Menu senza prezzi, società patriarcale"

"Ma ti pare? Degno di una società patriarcale, come se fosse ovvio che a pagare sia il mio accompagnatore: non sono una mantenuta", ha tuonato su Instagram Abbie Chatfield. E a tentare di gettare acqua sul fuoco ci ha provato il presidente dell'Associazione pubblici esercizi, Ernesto Pancin: "Si è trattato di un atto di galanteria".

Abbie Chatfield, conduttrice radiofonica e star televisiva australiana, durante la vacanza a Venezia ha raccontato ai suoi 700mila follower (tra TikTok e Instagram) quello che è successo durante una cena nel lussuosissimo hotel affacciato sulla laguna dove aveva preso alloggio. Nei filmati postati, come riportano i giornali locali, spiega di essersi trovata in un ristorante "boujee", termine gergale per dire che è un locale frequentato dall'alta borghesia. Ma la pietra dello scandalo è un'altra: "Il mio menu non ha prezzi - accusa -. Io non ho i prezzi ma il mio compagno sì".

"Sono io la capofamiglia" -

In sostanza, alla donna è stato portato quello che viene definito il menu di cortesia, che mostra solo la lista delle pietanze, mentre all'accompagnatore della turista è toccato quello completo di tariffe. La cosa ha mandato Chatfield su tutte le furie: "Ma ti pare? - si sfoga sui social -. Sono io il breadwinner (parola che definisce il capofamiglia)". Arriva a parlare di una vera e propria discriminazione nei confronti delle donne: "il patriarcato - accusa - colpisce ancora!".

"Un atto di galanteria" -

Sulla vicenda è intervenuto, a parziale difesa del ristorante, il presidente dell'Associazione pubblici esercizi, Ernesto Pancin. "Questa è la città dell'amore - minimizza - e quindi anche del romanticismo, del corteggiamento e della galanteria". Arrigo Cipriani, patron dell'Harry's Bar, invece è più categorico: "Se un uomo lasciasse pagare il conto alla fidanzata sarebbe imbarazzante - sentenzia -. Nei miei locali non esiste il menu di cortesia ma se ci fosse non andrebbe certo presentato alla donna: è giusto che lei abbia ben chiara la cifra, spesso molto alta, che il suo accompagnatore pagherà per trascorrere quella serata".