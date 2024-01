Venezia, ambulanza resta impantanata nel campo di rugby: giocatori la mandano... oltre la meta

A spinta, oltre la meta.

Così, tutti insieme, i giocatori di Rugby Mirano e Rugby Bassano, durante una gara di serie C, sono riusciti a portare fuori dal campo l'ambulanza che era arrivata per prestare soccorso a uno di loro. Concluso l'intervento il mezzo è rimasto impantanato e ai rugbisti, per riprendere il gioco, non è rimasto che organizzare una "mischia" e spingere, spingere, spingere, con tutta la propria forza, per arrivare all'uscita. "Bravi fioi", ha commentato su Facebook la società di Mirano, dando la notizia di quanto accaduto.