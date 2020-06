Veneto, le scuole professionali riaprono per una settimana

Le classi terze e quarte delle scuole professionali del Veneto tornano in classe per un'intera settimana, allo scopo di preparare al meglio gli esami di qualifica e l'esame per il diploma. Il ritorno sui banchi è rivolto a una platea potenziale di 6.217 studenti. Prima del 30 giugno, termine dell'attività formativa, gli allievi potranno così beneficiare di una settimana di ripasso e approfondimento in vista dell'esame.