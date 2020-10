Veneto apre 10 Covid center, Campania chiama anestesisti pensionati

Ansa

Il Veneto prepara dieci Covid center. "Capisco la preoccupazione dei cittadini ma non abbiamo alternative", ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia. In Campania invece Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1, ha annunciato di aver inviato lettere agli anestesisti in pensione: "Siamo in guerra e nessuno si può sottrarre. Li chiamerò e gli chiederò di tornare in servizio, servono tutti".