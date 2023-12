Omicidio Vanessa Ballan, i video sui social di Fandaj Bujar: "Hai tradito la fiducia"

Sono molti i video pubblicati su Tik Tok da Fandaj Bujar, l'uomo arrestato per l'omicidio di Vanessa Ballan, uccisa a coltellate nella sua casa a Spineda. Nell'ultimo filmato condiviso sulla piattaforma, si vede il kosovaro 41 in una sua foto in primo piano e un audio che recita: "Gli occhi non si sbagliano mai, non mentono mai, gli occhi non commettono mai errori grammaticali, gli occhi hanno una dizione perfetta, ci dicono se sei una persona buona o cattiva, sono lo sguardo del cuore. Mio padre mi diceva: Quando parli guarda sempre le persone in faccia e non abbassare mai lo sguardo perché se abbassi lo sguardo vuol dire che hai la coscienza zozza".

L'uomo era stato denunciato per stalking lo scorso 26 ottobre: aveva avuto una breve relazione con la vittima che, una volta tornata dal marito, ha continuato a tormentare. A luglio, prima di essere lasciato da Vanessa, in un altro video pubblicato sul suo account si sentiva una voce pronunciare queste parole: "Sostituirmi è facile ma trovare un cuore come il mio è impossibile. Puoi cercare in lungo e in largo: non troverai nessuno con la stessa fiamma ardente, con la stessa determinazione infallibile".

In un altro filmato, invece, la voce in sottofondo alle immagini dell'uomo dice ancora: "Ti ho amato profondamente con una sincerità che credevo condivisa, per te ero pronto a tutto: a scalare montagne, ad attraversare oceani ma hai scelto di tradire questa fiducia".