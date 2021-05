Vaccini, Zaia: "Da lunedì si apre ai 40enni e la partita è chiusa"

Afp

Da lunedì il Veneto apre alle prenotazioni dei vaccini "ai quarantenni, e la partita è chiusa: gli altri si mettono in coda". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Luca Zaia, spiegando che ora "mettiamo in sicurezza estrema questa fascia d'età e poi puntiamo ad allargare la vaccinazione a chiunque voglia". Per i 50-59enni "siamo fiduciosi di chiudere sopra il 65%", ma "di certo non aspettiamo chi non arriva".