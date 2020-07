Tunisino picchiato a Jesolo, si è costituito il quarto aggressore: la vittima è ancora in pericolo di vita

Si è presentato spontaneamente ai carabinieri il quarto giovane autore del violento pestaggio, avvenuto a Jesolo la notte del 2 luglio, ai danni di un 38enne tunisino. Lo straniero è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita, nel reparto di rianimazione dell'Ospedale dell'Angelo di Venezia-Mestre. Gli altri tre autori del pestaggio, tutti del posto e di circa 30 anni, erano già stati indagati per lesioni gravissime in concorso.