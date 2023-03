Treviso, tredicenne abbandonato per mesi dalla madre tra animali e rifiuti

Costretto a vivere per mesi da solo, tra rifiuti e animali (un cane, un gatto e due conigli). È ciò che è accaduto a un ragazzino di 13 anni, in un borgo della provincia di Treviso. Senza un padre, da un anno e mezzo in Ucraina a combattere la guerra, è stato abbandonato anche dalla madre, che tornava da Verona, dove aveva un piccolo lavoretto, circa due volte al mese.

L'adolescente è stato trovato in condizioni precarie dai carabinieri, che l'hanno subito trasferito in una comunità protetta. La donna, invece, denunciata per abbandono di minore e più volte contattata, risultata tuttora irreperibile, anche dal proprio avvocato d'ufficio.

"La casa sembrava chiusa", ha raccontato un vicino all'inviato del programma d'informazione di Canale 5. "Non avevo nessuna percezione. Si trattava di una famiglia perbene, senza nessun problema".