Treviso, senza reddito ma ha ville e conti: scattano i sequestri

La guardia di finanza di Treviso ha sequestrato una villa e disponibilità finanziarie per 550mila euro nei confronti di un trevigiano per il quale le indagini patrimoniali hanno evidenziato una "palese sproporzione" tra il patrimonio e il fatto che non abbia mai svolto alcuna attività economica o percepito alcun reddito. L'uomo ha numerosi precedenti e condanne per minacce, lesioni, ingiurie, truffa, insolvenze fraudolente, ricettazione e rapina.