Treviso, ricatto sessuale a un sacerdote: due arresti

Due persone sono state arrestate a Treviso per aver ricattato un sacerdote. Il prete avrebbe consumato un rapporto consensuale con un 20enne che lo aiutava per la parrocchia. Il giovane, accompagnato dal fratello, avrebbe chiesto 40mila euro con la minaccia di raccontare l'intera vicenda. Il sacerdote si è rivolto ai carabinieri che si sono presentati, in borghese, all'appuntamento per la consegna del denaro e hanno arrestato i due.