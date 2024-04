Treviso, padre fa retromarcia e investe il figlio: morto bimbo di un anno e mezzo

L'incidente

Il fatto è accaduto domenica 14 aprile. Il padre del bambino stava spostando la macchina e, per farlo, ha fatto una manovra in retromarcia. Il bambino si trovava dietro l'auto ed è stato colpito. Il piccolo è stato subito portato dai genitori al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Ma dopo due giorni in ospedale, è morto.