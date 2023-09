Treviso, morta in ospedale l'anziana accoltellata dal marito

La confessione

"Sono stato io, la situazione era diventata insostenibile per me", aveva detto il marito, 74 anni, consegnandosi ai militari dell'Arma. L'accusa nei confronti dell'uomo, metalmeccanico in pensione, inizialmente era di tentato omicidio aggravato, prima di venir commutato in omicidio volontario.