Treviso, cagnolina malata viene lanciata dal finestrino dell'auto in corsa: morta dopo ore di agonia

Getta la sua cagnolina malata dal finestrino dell'auto e alcuni passanti, sentendo dei guaiti provenire dalla cava Morganella, a Ponzano Veneto (Treviso) la trovano in gravi condizioni, avvolta in un lenzuolo.

Il tentativo disperato di salvare l'animale, però, è stato inutile: è morto dopo ore di agonia. Troppo gravi i traumi alle articolazioni e alla testa riportatI nell'impatto. Altre ferite, riscontrate dai veterinari, hanno fatto anche pensare a pesanti maltrattamenti subiti in precedenza. "Il gesto di una persona ignobile per la quale il suo cane era diventato un peso", accusa il sindaco Antonello Baseggio. "Non è accettabile un fatto come questo, - aggiunge. - Invito chi ha visto qualcosa o ancora meglio chi crede di riconoscere questa piccola creatura a segnalarlo all'Enpa, al Comune o ai Carabinieri dove in queste ore verrà presentata denuncia". Proprio l'Ente nazionale protezione animali si è per primo preso cura della cagnolina e si unisce all'appello per trovare il responsabile.