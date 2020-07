Traffico auto rubate, sgominata banda: tra loro un campione rally

La Polizia stradale di Treviso ha denunciato 12 persone, di cui 2 in arresto, per i reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di auto, truffa ed autoriciclaggio. In manette il campione di rally Alain Valle che era a capo di una organizzazione capace di acquisire auto rubate o sottratte a società di noleggio, contraffare i documenti per poi trasferirle nella Repubblica Ceca, "ripulirle" e rimetterle nel mercato italiano.