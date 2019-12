Scuote il figlio di 5 mesi, per i medici c'è ancora attività cerebrale

Il flusso sanguigno sta ancora irrorando il cervello del piccolo di 5 mesi finito in coma, sabato scorso, nel Padovano, dopo che la madre lo aveva scosso violentemente. Per i medici le condizioni del bimbo sono gravissime ma stabili. Per questo motivo è stato rinviato l'accertamento della commissione per la morte cerebrale. La mamma del piccolo, 29enne originaria di Vicenza, è indagata per lesioni gravissime aggravate.