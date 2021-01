Schianto sulla A4, due auto a fuoco: un morto e due feriti nel Vicentino

Il devastante schianto sulla A4 Vigili del Fuoco 1 di 4 Vigili del Fuoco 2 di 4 Vigili del Fuoco 3 di 4 Vigili del Fuoco 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un automobilista è morto carbonizzato e altre due persone sono rimaste ferite in A4 in un tamponamento fra tre vetture, due delle quali si sono incendiate, nei pressi del casello di Montebello. La vittima è un uomo che si trovava a bordo di un utilitaria. Gli altri occupanti delle vetture, seppure feriti, si sono riusciti a mettere in salvo da soli. Sono stati poi soccorsi dai sanitari del 118. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.