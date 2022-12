San Martino Lupari (Padova), anziana uccisa in casa: fermata la figlia maggiore

Per l'omicidio dell'anziana trovata senza vita nella sua casa di San Martino Lupari (Padova) e il tentato omicidio del marito è stata fermata la figlia maggiore della coppia.

Il provvedimento per Diletta Miattello, 51 anni, è scattato al termine del lungo interrogatorio a cui la donna è stata sottoposta nella caserma dei carabinieri di Cittadella. Miatello, che abitava nella bifamiliare dei genitori, era stata rintracciata ore dopo la scoperta dei corpi, in provincia di Vicenza. Stando a quanto emerso, la 51enne non avrebbe fatto alcuna ammissione sul delitto.