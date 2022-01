Rovigo, donna di 57 anni investita e uccisa da un pirata della strada

ansa

Una donna di 57 anni è stata investita e uccisa da un mezzo che non si è fermato a prestarle soccorso. L'incidente è avvenuto a Villadose (Rovigo), lungo la strada regionale 443. La donna era appena uscita da casa per una passeggiata e stava camminando lungo la corsia in direzione Adria, quando è stata colpita. Dell'investitore, al momento, nessuna traccia.