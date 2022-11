Pieve del Grappa (Treviso), la madre della giovane uccisa da 23enne ubriaco e drogato alla guida: "Lo perdono"

A Pieve del Grappa (Treviso), il giorno dopo il terribile incidente costato la vita alla giovane Miriam Ciobanu, è il momento del dolore e delle reazioni.

La 22enne stava rientrando a casa camminando al buio da sola, dopo un litigio con il fidanzato, quando è stata travolta e uccisa da un'auto guidata un suo coetaneo, Alessandro Giovanardi, 23 anni, che si trovava sotto effetto di alcol e stupefacenti. L'impatto, avvenuto attorno alle 4.30 della notte tra lunedì e martedì, è stato violentissimo e per la ragazza non c'è stato niente da fare. La madre di Miriam, però, non vuole che la sofferenza si trasformi in odio per il 23enne alla guida. "Perdono chi ha ucciso mia figlia", dice al Corriere della Sera. Il fidanzato della giovane, intanto, non si dà pace: "Ho provato in tutti i modi a convincerla a restare. Mi sento come svuotato dentro".