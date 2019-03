Padova, video porno girato nella palestra di una scuola finisce su Porn Hub: il preside denuncia

I protagonisti del video sono quasi certamente esterni alla scuola. La palestra, infatti, viene utilizzata anche diverse società sportive locali e in molti hanno le chiavi per entrare ad allenarsi.



"Ho presentato denuncia quando sono venuto a conoscenza della vicenda da parte di alcuni componenti del consiglio di istituto", spiega il preside al Corriere della Sera. "La scuola va tutelata. Le persone coinvolte non sono studenti o personale nostro. Il cancello viene chiuso verso le 16 e le persone delle associazioni sportive che utilizzano la struttura parcheggiano ed entrano in maniera autonoma. I ragazzi erano preoccupati e si sono sentiti violati nei loro spazi. Temo che nessuno, a parte i due protagonisti, sappia esattamente come sono andate le cose. Le copie delle chiavi le hanno in tanti".



I carabinieri ora dovranno ricostruire i fatti e stabilire le responsabilità. I protagonisti del video rischiano una denuncia per invasione di edificio pubblico, ma se venisse appurato che erano in possesso delle chiavi della palestra non sarebbe reato, a loro verrebbe inflitta solo una multa.