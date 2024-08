Padova, abbandonata da piccolissima lascia l'eredità a un'altra orfana

Abbandonata da piccolissima e cresciuta grazie all'affiliazione (istituto giuridico cancellato nel 1983) e a una famiglia che si è curata di lei, al momento della morte, ha donato tutti i suoi beni a favore di una bimba in difficoltà. E' il testamento aperto a Padova e lasciato da una 75enne che nonostante tutto è riuscita con tenacia e impegno a studiare, a trovare un discreto impiego e a vivere serenamente. Non si è sposata, i legami con la famiglia d'affiliazione si sono allentati anche per i decessi dei suoi membri e così, nel tempo, ha maturato il desiderio - riferisce il Comune - di fare qualcosa di concreto per aiutare i bambini che come lei hanno avuto un'infanzia molto difficile. Non avendo eredi, ha quindi pensato di vincolare tutti i suoi beni, dopo la morte, a questa finalità.